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Американские СМИ сообщили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
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Американские СМИ сообщили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» класса «воздух-земля» будет поставлена на боевое дежурство к 2020 году, при этом она успешно проходит испытания. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.
«По словам источников, имеющих непосредственный доступ к отчётам американской разведки, российская ракета, от которой США в настоящее время не могут защититься, скорее всего, будет готова уже к 2020 году», — сообщает телеканал.
Отмечается, что надёжность ракеты была проверена в ходе 12 испытательных запусков с перехватчика МиГ-31, три из которых завершились успешно.
Недавние удачные испытания ракеты прошли в июле 2018 года, когда «Кинжал» был запущен по цели, расположенной на дальности примерно 800 км.
Также сообщается, что идут работы по размещению данного типа ракет и на российских стратегических бомбардировщиках.
Ранее источник сообщал о том, что ракетоносец Ту-22М3 сможет нести до четырёх «Кинжалов».
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