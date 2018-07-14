Американские СМИ сообщили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» класса «воздух-земля» будет поставлена на боевое дежурство к 2020 году, при этом она успешно проходит испытания. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

«По словам источников, имеющих непосредственный доступ к отчётам американской разведки, российская ракета, от которой США в настоящее время не могут защититься, скорее всего, будет готова уже к 2020 году», — сообщает телеканал.

Отмечается, что надёжность ракеты была проверена в ходе 12 испытательных запусков с перехватчика МиГ-31, три из которых завершились успешно.

Недавние удачные испытания ракеты прошли в июле 2018 года, когда «Кинжал» был запущен по цели, расположенной на дальности примерно 800 км.

Также сообщается, что идут работы по размещению данного типа ракет и на российских стратегических бомбардировщиках.

Ранее источник сообщал о том, что ракетоносец Ту-22М3 сможет нести до четырёх «Кинжалов».