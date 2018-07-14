Как Ленин поступил с долгами Российской империи

Занимать деньги на стороне на Руси начали еще до образования Империи, со времен Великой Смуты. Первый российский император Петр I брать в долг у иностранных держав отказывался принципиально, чем гордился. Зато потом, начиная с правления Екатерины II и заканчивая периодом царствованием Николая II Россия постоянно нуждалась во внешних займах.

«Боже сохрани от войны с Голландией !»

Первые займы в Российской империи были связаны с финансированием разного рода войн, в которые втягивалось государство. Последующие также в значительной степени были обусловлены военными расходами.

Во второй половине XVIII века Россия вступает в войну с турками. Нам требовались корабли, чтобы ударить по неприятелю со Средиземноморья, а денег на приобретение этой флотилии в Европе в российской казне не было. Заем пришлось делать в Амстердаме , в то время финансовом центре Европы. Голландский негоциант де Смет получил от России облигации на 7,5 миллионов гульденов, на которые выпустил ассигнации, впоследствии заверенные российским послом. Ассигнации реализовывались банкиром по рыночной цене, которая всегда была ниже номинала.

Часть доходов де Смет оставлял себе в качестве комиссионных, остальные средства направлялись в места, указанные российским правительством . Заем гарантировался таможенными пошлинами на товары, ввозимые в Россию.

Сын и старший внук Екатерины также неоднократно занимали деньги на военные нужды в Голландии, причем Павел I клятвенно заверял, что при любом раскладе долг должен быть возвращен, даже в случае войны с Голландией, «… чего Боже сохрани».

Новичкам не всегда везет

Российская империя только начинала нарабатывать свой внешний долг, поэтому кредитная политика в отношении государства была не слишком щадящей — на облигацию номиналом 1000 гульденов нам давали 750 гульденов реальных денег, а проценты приходилось платить со всей тысячи.

К концу правления Екатерины II Россия имела внешний долг, превышающий 41 миллион рублей серебром, с учетом процентов — 55 миллионов, тогда как доходы империи превышали 62 миллиона рублей. Последующая война с Францией , развязанная Павлом Алексеевичем, увеличила сумму внешнего долга до более чем 60 миллионов, сын Павла I Александр, продолживший воевать с французами, прибавил к этой сумме еще 10 миллионов. К 1824 году внешний долг Российской империи превышал 100 млн рублей серебром.

При царствовании Николая Павловича долги Российской империи перед остальными государствами выросли до 340 миллионов рублей (с учетом долга Польши ) — в стране в эти годы проходила промышленная революция — строились железные дороги, заводы и фабрики. Занимаемые суммы расходовались главным образом на эти цели.

Частники «плюсуются» к долгу

Александр II в определенной степени либерализировал российскую экономику, что увеличило внешний долг Российской империи. Частное предпринимательс тво, получив некоторую свободу, начало брать кредиты в зарубежных банках (в отечественных это делать было невыгодно). Однако западные банкиры соглашались на выдачу кредитов только под гарантии государства. И оно их давало, особенно если речь шла о финансировании проектов по возведению железнодорожных магистралей. Соответственно, к общей сумме долга империи прибавлялись и долги частников.

Сумму внешнего долга Российской империи увеличила и Крымская кампания, в результате чего на начало 80-х годов XIX века государство было должно Западу уже более 2 млрд рублей.

Финансовые последствия войны с японцами

Правительства Александра III и Николая II (до начала Русско-Японской кампании) несколько стабилизировали тенденцию к росту внешнего долга государства — до начала ХХ века он составил «всего» 2,4 млрд рублей, вместе с тем, доходы у государства росли быстрее.

Война с Японией оказалась сильнейшим финансовым ударом для экономики страны — за неполные три года, с 1904-го по 1906-й, Российская империя разместила разного рода займы в Германии и Франции на общую сумму, превышающую 1,8 млрд рублей! Большая часть средств занималась на невыгодных для государства условиях.

Займы укрепляют систему, но не спасают от революции

Зарубежные аналитики накануне начала Первой мировой войны утверждали, что займы к 1910 году укрепили финансовую систему Российской империи, она к тому времени была вполне стабильной. На начало 1914 года внешний долг государства с учетом гарантированных обязательств частных компаний составлял 6,3 млрд рублей (доход бюджета — 3,4 млрд руб., 5,5% его уходили на обслуживание внешнего долга).

Относительно стабильная финансовая система пошатнулась с началом российско-герман ской войны и последующей за ней Февральской революцией — сложившаяся к тому времени социально-эконом ическая ситуация привела к эскалации революционных настроений в обществе, вылившихся в государственный переворот.

Большевики: «Шиш вам, а не долги»

Когда власть в России захватили большевики, у страны был десятимиллиардный внешний долг (золотом). Ленин поступил просто: он обнулил его, объявив специальным Декретом Пленума ВЦИК об аннулировании всех иностранных займов.

… За время существования СССР проблема возврата задолженности главами зарубежных государств перед советским правительством ставилась неоднократно. Платил ли Советский Союз по царским долгам — неведомо. Известно только, что лишь правительством В. С. Черномырдина в 1994 году было заплачено Франции 400 млн долларов в счет погашения французских займов.