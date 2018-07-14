Деревья растут в мерзлоте?

Видел в тундре дерево, похожее на лиственницу. Раньше они там не росли. В чём причина изменений?

Франции и Учёные Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» совместно с коллегами из Сибирского федерального университета, Швейцарии США обнаружили, что отступление вечной мерзлоты, вызванное потеплением, может вызвать распространение лиственницы в этой зоне.