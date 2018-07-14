Деревья растут в мерзлоте? 

Видел в тундре дерево, похожее на лиственницу. Раньше они там не росли. В чём причина изменений?
А. Коныр, п. Тура
Учёные Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» совместно с коллегами из Сибирского федерального университета, Швейцарии, Франции и США обнаружили, что отступление вечной мерзлоты, вызванное потеплением, может вызвать распространение лиственницы в этой зоне.
«Лиственница Центральной Сибири растёт от тундры до Алтая и Саян. Благодаря поверхностной корневой системе и ежегодному обновлению хвои она может жить и при высокой влажности почв, например, на болотах и в холоде. На севере её рост ограничивают суровый климат и вечная мерзлота. Но из-за глобального потепления ситуация постепенно меняется. Оттаивание делает почву благоприятной для деревьев, так как минеральные элементы становятся доступнее. Это может привести к росту лиственничных лесов в этой зоне. Количество деревьев на севере сильно различается. Наибольшее количество элементов минерального питания достаётся деревьям в речной долине, где почвы наиболее богаты из-за постоянного притока минеральных элементов», — объясняет кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биогеохимических циклов в лесных экосистемах Института леса им. В. Н. Сукачева КНЦ СО РАН Анатолий Прокушкин.