Тунис: остров, синагога и казино

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Остров Джерба — Деревня Эрриад (Хара Сегира) — Синагона Ла Гриба — Казино

Один из самых популярных курортов и идеальных районов для семейного и пляжного туризма в Тунисе — остров Джерба: здесь есть отели с системой «all inclusive» на любой вкус и карман. У каждого отеля свой пляж, который поделен на зоны для семейного и романтического отдыха. А еще по побережью всегда можно прокатиться верхом на коне или на верблюде.

Сами же отели находятся под надежной охраной, поэтому беспокоиться о собственной безопасности и безопасности детей не придется.

Джерба занимает первое место по размеру среди островов средиземноморского побережья Африки. Но площадь в 514 кв. км легко можно осмотреть за время отпуска. Чтобы добраться от одного конца Джербы до другого, понадобится около шести часов.

Остров интересен не только морем и верблюдами, с которыми можно погулять вдоль побережья, но и уютными деревушками. Так, некоторое время назад 150 художников превратили ничем не примечательную деревушку Эрриад в настоящий «Город художников», в котором можно приятно провести время и сделать много ярких фотографий.

Еще одно любопытное место на острове — синагога Ла-Гриба, которая находится в километре от деревни Эрриад. Тунисская синагога — одна из последних еврейских общин арабского мира.

Ghriba означает «странный» на арабском языке и отражает особый статус синагоги в еврейских традициях. Согласно легенде, Ла-Гриба была основана священниками из Иерусалима , после того, как Иерусалим был захвачен вавилонянами в 586 году до н. э. и был сожжен храм царя Соломона.

Есть предание, что священники забрали элемент разрушенного храма и привезли его на о. Джерба. Сейчас этот камень встроен в один из сводов синагоги.

Sobesednik.ru даже побывал на ежегодном еврейском празднике Лаг ба-Омер, в котором приняли участие несколько тысяч паломников из Туниса, Северной Африки, Франции и, конечно, Израиля . Ежегодное паломничество, которое проходит в Грибе в 33-й день Омера — еврейского праздника, включает посещение синагоги, милостыни, молитвы и участие в одном из двух шествий, которые происходят в течение последних двух дней паломничества. Последние дни шествия сопровождаются танцами, песнями, и все гости могут угоститься сладостями.

Если вы никогда не были в Казино, то можно попытать удачу именно на Джерба: это место буквально создано для туристов (тем более что тунисцам вход в игровые залы запрещен). Кстати, здесь вам тунисские динары не помогут — ставки принимаются только в долларах или евро. Кроме того, в Казино необходимо взять паспорт (заграничный), поскольку на входе в игровой зал вас будут тщательно проверять, а документы — сканировать.

как добраться

Добраться с материка на остров можно несколькими путями: на самолете, на автобусе или на машине (по мосту или на пароме). Но есть один нюанс: плыть на пароме до Джербы всего минут 15, и этот путь ваш навигатор может показать как самый быстрый, но, увы, мобильные карты не учитывают очереди из желающих попасть на Джербу. Говорят, некоторые автомобилисты стоят по несколько часов, прежде чем доходит их очередь заехать на паром.