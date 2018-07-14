Незаконная стоянка в Засвияжском районе Ульяновска будет ликвидирована

Демонтаж самовольно установленной охранной будки на улице Промышленной у дома № 65 будет произведен городскими властями 27 июля, такое решение было принято горадминистрацией Ульяновска

Аналогичные постановления будут приняты и по поводу ликвидации других подобных объектов в Засвияжском районе. Речь идет, к примеру о гаражной постройке у дома №61а на улице Полбина. Другой, намеченный к сносу объект — торговый киоск на проспекте 50-летия ВЛКСМ, северо-западнее дома №20. Владельцы объектов не установлены, их оповестили путем расклейки объявлений.