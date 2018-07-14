Бритье бород Петром I и другие выходки русских монархов

Говорят, каждый народ заслуживает своих правителей. Может быть, в этом и есть своя истина. Но есть поступки государей, которым сложно «подобрать» соответствующий народ.

Наверно, самый богатый русский государственный деятель по части акций. Однако во многих своих причудах Иоанн IV повторял «опыт» как своих предков, так и римских императоров (вроде, Калигулы и Нерона). Пожалуй, самым беспрецедентным и оригинальным поступком можно назвать лишь отказ от венца «царства Московского » в пользу касимовского гастербайтера Симеона Бекбулатовича. Венчался Симеон в Успенском соборе в Кремле — как положено московским государям. Сам же Грозный, по словам летописца, переехал «на Неглинною на Петровке, на Орбате, против Каменого моста старово, а звался Иван Московский… А ездил просто, что бояре, а зимою возница в оглоблех… А как придет к великому князю Симеону, и сядет далеко, как и бояр, а Симеон князь велики сядет в царьском месте». Под именем и с гербом Симеона Бекбулатовича выходили государственные указы и пожалования. А сам Грозный писал на имя Симеона челобитные: «Государю великому князю Симиону Бекбулатовичу всеа Руси Иванец Васильев с своими детишками, с Ыванцом, да с Федорцом челом бьют». В челобитных Иван Грозный просит государя его пожаловать и милость свою показать, и «людишек перебрать» — пересмотреть денежные и поместные оклады служилых людей. Через год Иоанн Васильевич наигрался вдоволь, забрал себе венец назад, а Симеона отправил «по добру по здорову» в Тверь

Алексей Михайлович. Борьба за народную трезвость

Царь всея Руси, второй монарх из династии Романовых, был назван Тишайшим. Толи из-за мягкого характера, толи из-за любви к тишине, то ли из-за любви к соколиной охоте, где тишина приветствуется. Кстати, больше всего на свете Алексей I обожал именно соколиную охоту (он даже составил «Уложение сокольничья пути»). Увы, но царю в управление достался довольно шумный народ. Пережив, в перерывах между охотами, соляной и медный бунты, царь решился взяться за борьбу с шумом со всей серьезностью. 15 марта 1647 года царским указом насельникам Соловецкого монастыря запретили держать в кельях «пьянственное питье». В 1649 в епархии были отправлены патриаршие и царские грамоты, запрещающие держать «хмельное питье» во всех монастырях. Среди предложений, подготовленных царем Алексеем Михайловичем для Собора русского духовенства 9 февраля 1651 года в последнем 13 пункте написано: «А священническому и иноческому чину от пиянства трезвитися и сквернословия отнюдь бы не держатися не токъмо в церкви, но и в миру; на них многие мирские люди соблажняются». В 1652 году, с целью сократить пьянство среди простого народа по царскому указу была подготовлена и проведена кабацкая реформа. Пить люди действительно стали меньше, но шума не убавилось.

Петр I. Бритье бород

По части акций даст фору Ивану Грозному. Главной почвой для царских выходок, стала поездка Петра за границу. После туристического опыта монарх начал спешно переделывать Русь в «цивилизованную» страну. Ровно через четыре дня после возвращения он издает указ: ««О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии»: «Я желаю преобразить светских козлов, то есть граждан, и духовенство, то есть монахов и попов. Первых, чтобы они без бород походили в добре на европейцев, а других, чтоб они, хотя с бородами, в церквах учили бы прихожан христианским добродетелям так, как видал и слыхал я учащих в Германии пасторов». Покончив с растительностью на лицах, Петр принялся экспериментировать со временем. Уснувшие 31 декабря 7207-й года русские граждане, проснулись 1 декабря 1700. То есть 5500 лет было безвозвратно потеряно. Ну, а в 1722 году Петр добрался и до самого института престолонаследия на Руси, издав Указ о престолонаследии, в котором отменял древний обычай передавать престол прямым потомкам по мужской линии, но допускал назначение наследником любого достойного человека по воле монарха. Это новшество потом долгое время отзывалось «дворцовыми переворотами».

Елизавета Великая. Опыт стилиста

Великая императрица, дочь Петра I, по чудачествам порой не уступала своему отцу: особенно когда дело касалось растительности на теле. Так, в 1747 году Елизавета издала указ, известный как «волосяное установление». Согласно указу, все придворные дамы, должны были подстричься наголо. На время пока отрастут новый волосы, женщины должны были носить «чёрные взлохмоченные парики», чтобы носили, пока не отрастут свои. Городским дамам разрешалось указом оставить свои волосы, но поверх носить такие же чёрные парики. Причиной появления приказа послужило то, что императрица не смогла удалить пудру со своих волос и решила выкрасить их в чёрный цвет. Однако это не помогло и ей пришлось состричь волосы полностью и носить чёрный парик.

Павел I. Запрет слова «клуб»

Русский император и магистр Мальтийского ордена мечтал, подобно Дон Кихоту, возродить рыцарство, боготворил Пруссию и терпеть не мог англичан с французами. Нелюбовь эта вылилась в запрет жилетов, «круглых шляп» и слова «клуб». Кроме того, Павел взялся за реформу русского языка: некоторые слова изымались из официального употребления и заменялись на другие. Так, среди изъятых были имеющие политическую окраску слова «гражданин» и «отечество» (заменённые на «обыватель» и «государство» соответственно), но ряд лингвистических указов Павла был не столь прозрачен — например, слово «отряд» менялось на «деташемент» или «команда», «выполнить» на «исполнить», а «врач» на «лекарь».