Красноярские депутаты просят денег за прогулы на основной работе

В Заксобрание Красноярского края внесён законопроект о компенсации депутатам, работающих в парламентарии на непостоянной основе.

Дело в том, что в городах и сёлах Красноярского края, как и во многих других субъектах страны, на профессиональной основе трудится председатель, его заместители, главы комитетов. В Красноярске , к примеру, на постоянной основе работают только спикер и вице-спикер.

Остальные депутаты работают на общественных началах и не получают денег за деятельность. Законопроект предполагает чиновникам денежные выплаты за то, что они отвлекаются от своей основной работы. Для этого депутат должен будет принести с работы справку, подтверждающую, что его на какое-то время освободили от обязанностей. Сумма компенсации будет той же, что получаетдепутат, работающий на постоянной основе.

Напомним, год назад депутаты Заксобрания повысили себе зарплату вдвое. Скандальный закон вызвал широкий общественный резонанс. Если бы он был утвержден, то в среднем зарплата депутатов составила бы от 200 тысяч рублей.