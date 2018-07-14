Китайские студенты разработали недорогой детектор препятствий для незрячих

Пекин, 14 июля / Синьхуа / — Студенты Нанкинского авиакосмического университета разработали менее дорогой детектор препятствия для незрячих людей, сообщила в пятницу газета «Кэцзи жибао».

Согласно сообщению, начальная стоимость детектора составляет 30 юаней /около 4,5 ам.долл. /.

По словам разработчика новинки Ма Вана, детектор препятствий, состоящий из одного чипа и двух ультразвуковых датчиков, будет подавать один звуковой сигнал, когда человек находится на расстоянии одного метра от препятствия, а также подавать сигнал дважды и трижды на расстоянии 60 см и 30 см от препятствия соответственно.

Ма Ван и его команда будут работать дальше, чтобы сделать прибор более портативным, стабильным, малогабаритным и точным при обнаружении объектов. -0-