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Суд обязал администрацию в Приморье зарегистрировать право собственности на электролинию
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Суд обязал администрацию в Приморье зарегистрировать право собственности на электролинию 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Орган местного самоуправления зарегистрировал право собственности на воздушную линию электропередачи, ведущую к автомобильному пункту пропуска через границу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВТП.
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