Суд обязал администрацию в Приморье зарегистрировать право собственности на электролинию

Орган местного самоуправления зарегистрировал право собственности на воздушную линию электропередачи, ведущую к автомобильному пункту пропуска через границу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВТП.