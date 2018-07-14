Огромный рой пчёл возле ЗАГСа наводил ужас на жителей Уссурийска 

Опубликовано видео.
Как сообщает инстаграм-паблик Марк Чернослив, в Уссурийске прямо возле входа в ЗАГС на асфальте был обнаружен большой рой пчёл. Насекомые сбились в кучу и устрашающе жужжали, чем наводили ужас на прохожих. Также сообщается, что в этот день было запланировано много свадеб, но многие опасались подходить к дворцу бракосочетания из-за большого количества насекомых. Очевидцы необычного зрелища сняли происходящее на видео. О пострадавших не сообщается.
Публикация от Марк Чернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che)
13 Июл 2018 в 5:40 PDT