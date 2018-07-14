Законы, вступающие в силу 14 июля

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О рекламе“

Отменяется проведение антимонопольным органом плановых проверок в сфере рекламы в целях выявления превышения уровня громкости звука рекламы над средним уровнем громкости звука прерываемой ею телепрограммы или радиопрограммы.

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 177-ФЗ „О внесении изменений в статью 2 Федерального закона „О водоснабжении и водоотведении“

К организациям водопроводно-канализационного хозяйства отнесены также индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также отдельных объектов таких систем.

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 178-ФЗ „О внесении изменения в статью 33 Федерального закона „О политических партиях“

Увеличен размер единовременного государственного финансирования политических партий в случае, если зарегистрированный кандидат на должность Президента Российской Федерации, выдвинутый политической партией, получил по результатам выборов не менее 3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Размер выплаты увеличивается с 20 рублей до 152 рублей в расчёте на один голос избирателя, полученный кандидатом в Президенты РФ.

Данное положение применяется к правоотношениям, возникшим в связи с выборами Президента Российской Федерации, проведёнными в марте 2018 года.

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 191-ФЗ „О внесении изменения в статью 16 Федерального закона „О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации“

Любой собственник помещения в многоквартирном доме имеет право обратиться в органы государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, где расположен многоквартирный дом, в случае, если этот участок, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса РФ . Ранее это мог сделать только уполномоченный общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 189-ФЗ „О внесении изменения в статью 68 Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“

Скорректирован порядок создания межмуниципальных хозяйственных обществ. Установлена возможность создавать межмуниципальные хозяйственные общества в форме непубличных акционерных обществ.

Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ „О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации“

Скорректирован порядок зачёта времени содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. Он будет зависеть от вида учреждения, где будет отбывать наказание осужденный.

Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за:

— один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима;

— 1,5 дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима;

— 2 дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.