Начат основной этап строительства ГЭС «Байхэтань»

Уезд Цяоцзя /пров. Юньнань/, 13 июля / Синьхуа / — Строящаяся гидроэлектростанция «Байхэтань» находится в нижнем течении главного русла реки Цзиньшацзян /верхнее течение Янцзы/ на границе уездов Цяоцзя /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай / и Ниннань /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Совокупная установленная мощность ГЭС достигнет 16 млн кВт. Планируется, что первая серия гидроагрегатов начнет вырабатывать электричество в 2021 году. На данный момент строительство продвигается по графику, уже завершены подготовительные работы, перегорожено русло реки и начат основной этап строительства первой очереди ГЭС.

Уезд Цяоцзя /пров. Юньнань/, 13 июля /Синьхуа/ — Строящаяся гидроэлектростанция «Байхэтань» находится в нижнем течении главного русла реки Цзиньшацзян /верхнее течение Янцзы/ на границе уездов Цяоцзя /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ и Ниннань /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Совокупная установленная мощность ГЭС достигнет 16 млн кВт. Планируется, что первая серия гидроагрегатов начнет вырабатывать электричество в 2021 году. На данный момент строительство продвигается по графику, уже завершены подготовительные работы, перегорожено русло реки и начат основной этап строительства первой очереди ГЭС.

Уезд Цяоцзя /пров. Юньнань/, 13 июля /Синьхуа/ — Строящаяся гидроэлектростанция «Байхэтань» находится в нижнем течении главного русла реки Цзиньшацзян /верхнее течение Янцзы/ на границе уездов Цяоцзя /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ и Ниннань /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Совокупная установленная мощность ГЭС достигнет 16 млн кВт. Планируется, что первая серия гидроагрегатов начнет вырабатывать электричество в 2021 году. На данный момент строительство продвигается по графику, уже завершены подготовительные работы, перегорожено русло реки и начат основной этап строительства первой очереди ГЭС.