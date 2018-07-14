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Развитие производства стальных лопат в уезде Луаньнань
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Развитие производства стальных лопат в уезде Луаньнань 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан, 13 июля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в уезде Луаньнань /провинция Хэбэй, Северный Китай/, который считается «родиной стальных лопат», эффективно расширяется и модернизируется производство этих инструментов. Сейчас в уезде Луаньнань действуют 228 предприятий по производству стальных лопат и других сельскохозяйственных орудий. Ежегодно выпускается 300 млн лопат различных модификаций, которые поставляются на рынки более чем 140 стран и районов мира. Доход от реализации достигает 4,5 млрд юаней в год.
Шицзячжуан, 13 июля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в уезде Луаньнань /провинция Хэбэй, Северный Китай/, который считается «родиной стальных лопат», эффективно расширяется и модернизируется производство этих инструментов. Сейчас в уезде Луаньнань действуют 228 предприятий по производству стальных лопат и других сельскохозяйственных орудий. Ежегодно выпускается 300 млн лопат различных модификаций, которые поставляются на рынки более чем 140 стран и районов мира. Доход от реализации достигает 4,5 млрд юаней в год.
Шицзячжуан, 13 июля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в уезде Луаньнань /провинция Хэбэй, Северный Китай/, который считается «родиной стальных лопат», эффективно расширяется и модернизируется производство этих инструментов. Сейчас в уезде Луаньнань действуют 228 предприятий по производству стальных лопат и других сельскохозяйственных орудий. Ежегодно выпускается 300 млн лопат различных модификаций, которые поставляются на рынки более чем 140 стран и районов мира. Доход от реализации достигает 4,5 млрд юаней в год.
Шицзячжуан, 13 июля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в уезде Луаньнань /провинция Хэбэй, Северный Китай/, который считается «родиной стальных лопат», эффективно расширяется и модернизируется производство этих инструментов. Сейчас в уезде Луаньнань действуют 228 предприятий по производству стальных лопат и других сельскохозяйственных орудий. Ежегодно выпускается 300 млн лопат различных модификаций, которые поставляются на рынки более чем 140 стран и районов мира. Доход от реализации достигает 4,5 млрд юаней в год.
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