Развитие производства стальных лопат в уезде Луаньнань

Шицзячжуан, 13 июля / Синьхуа / — На протяжении последних лет в уезде Луаньнань /провинция Хэбэй, Северный Китай/, который считается «родиной стальных лопат», эффективно расширяется и модернизируется производство этих инструментов. Сейчас в уезде Луаньнань действуют 228 предприятий по производству стальных лопат и других сельскохозяйственных орудий. Ежегодно выпускается 300 млн лопат различных модификаций, которые поставляются на рынки более чем 140 стран и районов мира. Доход от реализации достигает 4,5 млрд юаней в год.

Шицзячжуан, 13 июля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в уезде Луаньнань /провинция Хэбэй, Северный Китай/, который считается «родиной стальных лопат», эффективно расширяется и модернизируется производство этих инструментов. Сейчас в уезде Луаньнань действуют 228 предприятий по производству стальных лопат и других сельскохозяйственных орудий. Ежегодно выпускается 300 млн лопат различных модификаций, которые поставляются на рынки более чем 140 стран и районов мира. Доход от реализации достигает 4,5 млрд юаней в год.

Шицзячжуан, 13 июля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в уезде Луаньнань /провинция Хэбэй, Северный Китай/, который считается «родиной стальных лопат», эффективно расширяется и модернизируется производство этих инструментов. Сейчас в уезде Луаньнань действуют 228 предприятий по производству стальных лопат и других сельскохозяйственных орудий. Ежегодно выпускается 300 млн лопат различных модификаций, которые поставляются на рынки более чем 140 стран и районов мира. Доход от реализации достигает 4,5 млрд юаней в год.

Шицзячжуан, 13 июля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в уезде Луаньнань /провинция Хэбэй, Северный Китай/, который считается «родиной стальных лопат», эффективно расширяется и модернизируется производство этих инструментов. Сейчас в уезде Луаньнань действуют 228 предприятий по производству стальных лопат и других сельскохозяйственных орудий. Ежегодно выпускается 300 млн лопат различных модификаций, которые поставляются на рынки более чем 140 стран и районов мира. Доход от реализации достигает 4,5 млрд юаней в год.