В Перу министр и судья ушли в отставку из-за коррупционного скандала

МЕХИКО , 14 июл — РИА Новости . Громкий коррупционный скандал привел в пятницу к отставке министра юстиции Перу Сальвадора Эреси и главы верховного суда города Кальяо Вальтера Риоса.

Причиной скандала стали опубликованные записи телефонных разговоров, в которых, предположительно, Эреси, Риос и еще несколько судей обсуждали с подозреваемыми перспективы изменить то или иное судебное решение.

Об отставке Эреси попросил сам президент страны Мартин Вискарра . «Ради реформы системы юстиции я обратился с просьбой к министру Эреси уйти в отставку с поста. Времена, которые переживает Перу, требуют твердых действий», — написал Вискарра в своем микроблоге в Twitter.

Буквально через несколько минут Эреси ответил главе государства. «Чтобы облегчить расследование, я подал заявление об окончательной отставке. Мои пожелания успеха президенту Вискарре», — написал Эреси в своем микроблоге в Twitter.

Об отставке Риоса сообщил верховный суд Перу. «Президент верховного суда Кальяо представил свое прошение об окончательной отставке с поста верховного судьи исполнительному совету ВС. Расследование против него продолжится, так как прошение не освобождает от ответственности», — говорится в заявление высшей судебной инстанции.