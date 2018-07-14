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В Перу министр и судья ушли в отставку из-за коррупционного скандала
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В Перу министр и судья ушли в отставку из-за коррупционного скандала 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 14 июл — РИА Новости. Громкий коррупционный скандал привел в пятницу к отставке министра юстиции Перу Сальвадора Эреси и главы верховного суда города Кальяо Вальтера Риоса.
Причиной скандала стали опубликованные записи телефонных разговоров, в которых, предположительно, Эреси, Риос и еще несколько судей обсуждали с подозреваемыми перспективы изменить то или иное судебное решение.
Об отставке Эреси попросил сам президент страны Мартин Вискарра. «Ради реформы системы юстиции я обратился с просьбой к министру Эреси уйти в отставку с поста. Времена, которые переживает Перу, требуют твердых действий», — написал Вискарра в своем микроблоге в Twitter.
Буквально через несколько минут Эреси ответил главе государства. «Чтобы облегчить расследование, я подал заявление об окончательной отставке. Мои пожелания успеха президенту Вискарре», — написал Эреси в своем микроблоге в Twitter.
Об отставке Риоса сообщил верховный суд Перу. «Президент верховного суда Кальяо представил свое прошение об окончательной отставке с поста верховного судьи исполнительному совету ВС. Расследование против него продолжится, так как прошение не освобождает от ответственности», — говорится в заявление высшей судебной инстанции.
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