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Столетняя мастерская деревянных судов рода Цэнь
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Столетняя мастерская деревянных судов рода Цэнь 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.
ИА Синьхуа: последние новости
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