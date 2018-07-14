Столетняя мастерская деревянных судов рода Цэнь

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля / Синьхуа / — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая . Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 13 июля /Синьхуа/ — Мастерская деревянных судов рода Цэнь, расположенная в уличном комитете Чжуцзяцзянь городского округа Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, была основана чжоушаньским родом потомственных судостроителей Цэнь более 100 лет назад. Здесь главным образом изготавливают деревянные рыбацкие парусники небольшого размера. В 2008 году судостроительная технология мастерской рода Цэнь была включена во 2-й список нематериального культурного наследия Китая. Мастерская унаследовала местные столетние традиции ручного производства деревянных судов в таких аспектах, как выбор материала, постройка, резьба по дереву, роспись, и привнесла в это ремесло художественный элемент.