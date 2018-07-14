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У берегов Гватемалы задержали мини-субмарину с кокаином
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У берегов Гватемалы задержали мини-субмарину с кокаином 

Российская Газета 5 часов назад
В 350 километрах от тихоокеанского побережья Гватемалы в ход спецоперации обнаружили самодельную подводную лодку, на борту которой находились трое граждан Колумбии и 800 килограммов кокаина.
Как сообщает ТАСС, нелегальный груз был расфасован в небольшие упаковки, к каждой из которых прикрепили снимок известного бразильского футболиста Неймара. За шесть минувших месяцев в Гватемале обнаружено почти 16 тонн кокаина. Это рекордные показатели.
Для сравнения, за весь прошлый год из незаконного оборота было изъято 13 тонн порошкообразного наркотика.
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