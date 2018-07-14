У берегов Гватемалы задержали мини-субмарину с кокаином

В 350 километрах от тихоокеанского побережья Гватемалы в ход спецоперации обнаружили самодельную подводную лодку, на борту которой находились трое граждан Колумбии и 800 килограммов кокаина.

Как сообщает ТАСС, нелегальный груз был расфасован в небольшие упаковки, к каждой из которых прикрепили снимок известного бразильского футболиста Неймара. За шесть минувших месяцев в Гватемале обнаружено почти 16 тонн кокаина. Это рекордные показатели.

Для сравнения, за весь прошлый год из незаконного оборота было изъято 13 тонн порошкообразного наркотика.