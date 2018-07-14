В Липецке пройдет масштабный праздник с участием четырех авиационных групп высшего пилотажа

Торжественные мероприятия, которые пройдут 14 июля, посвящены 100-летию Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени В. П. Чкалова.

В субботу 100-летие присутствия военной авиации в Липецке отметят зрелищным выступлением четырех авиационных групп высшего пилотажа Воздушно-космических сил (ВКС) России — «Стрижей», «Соколов России», «Беркутов» и «Русских витязей».

Праздничные мероприятия, а также агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» пройдут 14 июля в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени В. П. Чкалова.

Центральным событием праздника станут показательные полеты пилотажных групп ВКС России. В двухчасовой летной программе лучшие летчики страны — «Соколы России» на самолетах Су-35, «Русские Витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 — продемонстрируют маневренные возможности современных истребителей. Возможности вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» покажет единственная в своем роде авиагруппа «Беркуты».

В составе групп из шести, четырех и двух самолетов летчики покажут петлю Нестерова, «бочки», полупетли, виражи, боевые развороты и роспуски. Во время одиночного пилотажа самолетов Су-35 и Су-30СМ зрители увидят маневрирование с использованием управляемого вектора тяги, который расширяет возможности современного истребителя в реальных условиях ближнего маневренного боя.

«Соколы России» продемонстрируют воздушный бой группы истребителей Су-35 с применением оборонительно-наступательных приемов. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает тактические приемы воздушного боя в ограниченном пространстве на малой высоте.

В этот же день на центральной набережной Липецка командование ВКС и администрация региона проведут агитационную акцию по набору военнослужащих по контракту. У всех жителей и гостей города будет уникальная возможность поближе ознакомиться с ВКС, их историей, условиями военной службы, порядком поступления в военные вузы ВКС, прикоснуться к военному наследию страны, увидеть в воздухе самые современные типы военной техники и их боевые возможности.