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Масштабный авиапраздник с участием четырех авиагрупп состоялся в Липецке
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Масштабный авиапраздник с участием четырех авиагрупп состоялся в Липецке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В составе групп из шести, четырех и двух самолетов летчики показали петлю Нестерова, «бочки», полупетли, виражи, боевые развороты и роспуски.
Столетие присутствия военной авиации в Липецке отметили в субботу зрелищным выступлением четырех авиагрупп Воздушно-космических сил России — «Стрижей», «Соколов России», «Беркутов» и «Русских витязей».
В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России им. В. П. Чкалова 14 июля прошли мероприятия, посвященные 100-летию военной авиации Липецка, а также агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»
Центральным событием праздника стали показательные полеты пилотажных групп ВКС России. В двухчасовой летной программе лучшие летчики страны — «Соколы России» на самолетах Су-35, «Русские Витязи» на самолетах Су-30СМ и «Стрижи» на самолетах МиГ-29 — продемонстрировали маневренные возможности современных истребителей. Возможности вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» показала единственная в своем роде авиагруппа «Беркуты».
В составе групп из шести, четырех и двух самолетов летчики показали петлю Нестерова, «бочки», полупетли, виражи, боевые развороты и роспуски. Во время одиночного пилотажа самолетов Су-35 и Су-30СМ зрители увидели маневрирование с использованием управляемого вектора тяги, который расширяет возможности современного истребителя в реальных условиях ближнего маневренного боя.
"Соколы России" продемонстрировали воздушный бой группы истребителей Су-35 с применением оборонительно-наступательных приемов. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает тактические приемы воздушного боя на ограниченном пространстве и малой высоте.
В этот же день на центральной набережной города Липецка командование Воздушно-космических сил и администрация области провели агитационную акцию по набору контрактников. У всех жителей и гостей города была уникальная возможность поближе познакомиться с Воздушно-космическими силами, их историей, условиями военной службы по контракту, порядком поступления в вузы Воздушно-космических сил, прикоснуться к военному наследию страны, увидеть в воздухе самые современные типы военной техники, их боевые возможности.
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