В Кронштадте стартовали военные состязания по гребле на шлюпках

Турнир приурочен к празднованию Дня ВМФ.

ЦСКА проводит Кубок Вооруженных Сил РФ по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ

«В соревнованиях участвуют 14 команд: две команды Западного военного округа, команда Сухопутных войск, три команды Военного института физической культуры — «Волна», «Буря» и «Альбатрос», шесть команд Военно-Морского Флота России, представляющих разные высшие военно-морские образовательные учреждения и воинские части, а также команды Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов», — говорится в сообщении.