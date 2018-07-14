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В Кронштадте стартовали военные состязания по гребле на шлюпках
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В Кронштадте стартовали военные состязания по гребле на шлюпках 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Турнир приурочен к празднованию Дня ВМФ.
ЦСКА проводит Кубок Вооруженных Сил РФ по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В соревнованиях участвуют 14 команд: две команды Западного военного округа, команда Сухопутных войск, три команды Военного института физической культуры — «Волна», «Буря» и «Альбатрос», шесть команд Военно-Морского Флота России, представляющих разные высшие военно-морские образовательные учреждения и воинские части, а также команды Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов», — говорится в сообщении.
Состязания военных гребцов в Кронштадте Ленинградской области проводятся с 2014 года накануне празднования Дня Военно-морского флота России.
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