Генерал-губернатор Канады может встретиться с участниками арктической авиаэкспедиции

ОТТАВА , 14 июля. / ТАСС /. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» могут встретиться с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт, бывшим астронавтом НАСА . Об этом сообщил в пятницу в беседе с корр. ТАСС по телефону руководитель экспедиции летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.

"В настоящее время мы находимся в Бухте Провидения на Чукотке и готовимся к вылету на Аляску , который намечен на 16 июля. В Канаде мы планируем быть в следующий четверг, сейчас уточняем маршрут", — сказал он. Токарев отметил, что не исключает встречи в Канаде со своей бывшей коллегой и действующим генерал-губернатором страны Жюли Пейетт.

"Мы эти планы с ней обговаривали еще заранее, только я не мог ей сообщить точную дату и точное место посадки. Она хотела бы прилететь на один из аэродромов, куда мы будем приземляться. У нас с ней хорошие отношения", — сказал руководитель перелета. Токарев подчеркнул, что по территории России участники авиаэкспедиции пролетели «штатно и без задержек».

В пресс-службе канадского генерал-губернатора на запрос ТАСС о ее возможной встрече с членами океанического перелета пока не ответили. В посольстве РФ в Оттаве корр. ТАСС сообщили, что «дипломаты находятся в постоянном контакте с организаторами и членами экспедиции, так же как и канадские власти, которые оказывают нашим летчикам всемерное содействие».

Пейетт стала первым канадским астронавтом, побывавшим на МКС. Первый полет она совершила 27 мая — 6 июня 1999 года на борту шаттла «Дискавери» в качестве специалиста полета. Тогда совместно с Токаревым она занималась ремонтом устройства подзарядки аккумуляторных батарей «Заря» на МКС.

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы самолеты-амфибии российского производства: два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонн) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Научный руководитель экспедиции — Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.