Помпео заявил о достижении значительного прогресса на переговорах по NAFTA

ВАШИНГТОН, 14 июля. / ТАСС /. Значительный прогресс достигнут на переговорах о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Вашингтоном, Мехико Оттавой . Таким образом госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал ход переговоров по NAFTA в интервью телеканалу Televisa, текст которого в субботу опубликовал Госдепартамент "Был достигнут значительный прогресс, и во время моих встреч с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, а также с избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (победил на выборах 1 июля и приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря — прим. ТАСС) каждый из них дал ясно понять, что их приоритетной задачей является решение оставшихся неурегулированных вопросов, заключение соглашения [по NAFTA] с целью оставить ее [эту проблему] в прошлом двух стран", — отметил шеф американской дипломатии, который в пятницу посетил Мехико. В случае успешного пересмотра NAFTA, подчеркнул госсекретарь, «будут установлены условия для экономического роста» обеих стран. Ранее министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль заявил, что Вашингтон, Мехико и Оттава могут возобновить переговоры о пересмотре условий NAFTA в конце текущего месяца. Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой , США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию американского лидера Дональда Трампа стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. Глава вашингтонской администрации ранее указал, что США не исключают свертывания NAFTA и перехода на двусторонние договоренности с Канадой и Мексикой. С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС , Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин.