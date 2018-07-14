Отчим Хамеса Родригеса: «Реал» в сердце игрока" 

Хуан Карлос Рестрепо, отчим полузащитник «Баварии» Хамеса Родригеса, считает, что колумбиец может вернуться в "Реал". На этой неделе в СМИ появилась информация, что мадридцы заинтересованы в возвращении хавбека.
— «Реал» в сердце Хамеса, — цитирует El Larguero Рестрепо. — Возвращение в Мадрид возможно. Это стало бы комплиментом. Хулен Лопетеги является профессором, у нас был короткий диалог около 15 дней назад. С его приходом в «Реале» будут изменения. Под его руководством Хамес может получить больше игровых минут.