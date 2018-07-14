СБ ООН разрешил поставку в КНДР оборудования для связи между военными двух Корей

ООН , 14 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР в пятницу поддержал заявку Республики Корея на исключение из списка товаров военного назначения, запрещенных для поставок Пхеньяну , оборудования для восстановления работы линий связи между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи. Об этом сообщил ТАСС в субботу дипломатический источник.

"Запрос постпреда Южной Кореи был поддержан комитетом 1718", — сообщил собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о принятом решении.

"В соответствии с резолюцией 2397, позволяющей комитету предоставлять исключения в конкретных случаях для любых целей, согласующихся с задачами соответствующих резолюций СБ ООН, я направляю в комитет заявку со стороны правительства Республики Корея об исключении, касающуюся восстановления военных линий связи", — говорится в запросе южнокорейского постпреда Чхо Тэ Юля (копия документа есть в распоряжении ТАСС).