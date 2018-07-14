Верка Сердючка официально опровергла слухи об уходе со сцены

Недавно в СМИ появилась информация о том, что украинский артист Андрей Данилко собрался отправить на пенсию образ популярной Верки Сердючки. Мол, в связи с этим состоится последний концерт в Одессе и далее последует прощальный тур.

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Но несколько часов назад в Instagram Данилко опубликовал себя в известном образе на фоне нью-йоркских небоскребов и сообщил: «Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA & Band в Одессе 13 июля 2018 станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры VERKA SERDUCHKA СИЛЬНО преувеличены. Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме».

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Андрей Данилко впервые рассказал, почему перестал общаться с родной сестрой: женщина обвинила его в похищении сынаАндрей Данилко известен многим в образе эпатажной певицы Верки Сердючки. В жизни артист сильно отличается от своего сценического персонажа и редко дает интервью.

Поклонники хором закричали ура-а-а! «Слава богу, а то мы расстроились», «Классно выглядишь», «Да мы хоть и из России , но всегда любили Верочку, жаль что нас всех бесы попутали. Удачи на сцене! Не уходите!», «Андрюша — лучший, луч света в темном царстве», «Мы верили, что ты не подведешь. Ждём в России очень, очень. Ну, пожалуйста», «Верка Сердючка, как Цой, всегда будет…», — написали обрадованные подписчики.