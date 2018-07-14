Под Калугой события 1480 года на реке Угре отметят реконструкцией

МОСКВА , 14 июл — РИА Новости . Масштабная военно-историческая реконструкция событий 1480 года на реке Угре, благодаря которым Русь окончательно освободилась от татаро-монгольского ига и обрела независимость с центром в Москве, пройдет в субботу в рамках Дней Москвы в Калужской области

Стояние на Угре в 1480 году стало окончанием на Руси татаро-монгольского ига. С 8 октября по 11 ноября ордынцы пытались переправиться через реку, но в итоге оставили свои попытки, столкнувшись с сопротивлением русской артиллерии.

В сентябре 2014 года недалеко от Калуги во Владимирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни (село Дворцы) был открыт музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Он находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Стоянии.

"Мероприятия начнутся во Владимирском скиту в 11.00 мск с возложения цветов к Поклонному кресту. Далее гости посетят диораму «Великое стояние на реке Угре» заслуженного художника России Павла Рыженко . В 14 часов начнется небольшой торжественный митинг и военно-историческая реконструкция", — сообщил на брифинге в Москве министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин

По его словам, реконструкцию проводит калужский клуб военно-исторической реконструкции «Батальон». В ней примут участие не менее 600 лошадей и не менее 300 реконструктуоров из Калуги, Москвы, Московской области , Орла, Татарстана Башкирии . Он отметил, что военно-исторические реконструкции Великого стояния на реке Угре проводятся в Калужской области с 2011 года. В прошлом году мероприятие собрало около 10 тысяч зрителей. Окончание Стояния в 2017 году стало региональным праздником.

После реконструкции, рассказал Калугин, во Владимирском скиту можно будет увидеть быт русских воинов в эпоху татаро-монгольского ига, быт ордынцев, пострелять из лука, поучаствовать в рыцарских состязаниях. Мероприятия продолжатся в Калуге, где столичные звезды дадут концерт на одной из модных площадок города — Гостином дворе. Перед концертом делегация правительства Москвы возложит цветы к памятнику Ивану III на площади Старый Торг в центре города.

Калугин напомнил, что именно при Иване III после Великого стояния на реке Угре Москва стала той Москвой, которой является сейчас.

"После Угры, когда мы сбросили оковы ордынского ига, Москва стала столицей независимого суверенного русского государства, которое возникло на глазах удивленной Европы и Азии. Именно поэтому первый памятник Ивану III установлен именно в Калуге, где произошли эти события", — подчеркнул Калугин.

Дни Москвы в Калужской области пройдут 13 и 14 июля. Ответные Дни Калужской области в Москве состоятся в сентябре.