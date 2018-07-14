Под Калугой реконструировали Великое стояние на Угре

СЕЛО ДВОРЦЫ ( КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ), 14 июл — РИА Новости . Реконструкция Великого стояния на реке Угре 1480 года, в результате чего Русь получила независимость от Ордынского ига, стала центральным событием Дней Москвы в Калужской области.

Стояние на Угре в 1480 году стало окончанием на Руси татаро-монгольского ига. С 8 октября по 11 ноября 1480 года ордынцы пытались переправиться через реку, но в итоге оставили свои попытки, столкнувшись с сопротивлением русской артиллерии.

Празднование началось с молитвенного пения с участием митрополита Калужского и Боровского Климента во Владимирском скиту, на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Стоянии.

"Сегодня мы отмечаем очередную годовщину Стояния на реке Угре, вспоминаем 1480 год. Именно здесь решалось будущее нашей русской державы, будущее нашей русской земли, нашего русского народа, потому что враг двигался для того, чтобы поставить окончательную точку в противостоянии Москвы, русских людей, православной церкви не только с Ордой — и польский король Сигизмунд желал скорее покончить с Русью, с православием", — сказал митрополит Климент, обращаясь к собравшимся после завершения молебна.

Башкортостана. Главным событием празднования стала реконструкция событий 1480 года, в которой приняли участие около 300 реконструкторов из Калуги, Москвы, Подмосковья , Орла, Санкт-Петербурга , Тулы, Татарстана

Реконструкция стояния на реке Угре в Калужской области. 14 июля 2018

По словам директора Объединённого музея-заповедника Калужской области Виталия Бессонова, занимавшегося организацией военно-исторического фестиваля «Великое стояние на реке Угре», мероприятие стало уже традиционным, и реконструкторы со всей России , занимающиеся средневековьем, инициативно предлагают свое участие.

"Все это здесь сегодня для того, чтобы те, кто приехал на поле, погрузились в атмосферу 15 века и стали соучастниками этого процесса", — сказал Бессонов.

По его словам, костюмы создаются специально для фестиваля.

"Костюмы — это всё, что делается самими реконструкторами. Особенность их заключается в том, что каждый человек индивидуально под себя воссоздаёт определенный персонаж, определенный образ, и этот образ потом реконструирует и преподносит на публику. Чем точнее, чем детальнее человек погружается в эпоху, тем интереснее тот образ, который он воссоздаёт. И таких специализированных реконструкторов сегодня здесь достаточно много", — пояснил директор объединенного музея.

Реконструктор Алексей из московского клуба военно-исторической реконструкции «Русская крепость» в Калужской области не впервые. На фестивале он представляет русское войско. По его словам, костюмы все делали сами.

"Ориентируемся на различные источники. Например, аналог этого пояса был найден в Новгороде, вот этот элемент доспеха называется «Лодочка», он был распространён с 10 по 16 век. Мы шьём, мы изучаем разные источники — это зимой, а летом разъезжаем по различным фестивалям", — говорит Алексей.

По словам Бессонова, у реконструкции есть сценарий, но действие на поле «разворачивает сама жизнь».

Репродукция миниатюры «Стояние на Угре»

Жизнь на поле

"Реконструкция — это не срежиссированная система. Есть определенный сценарий, но разворачивается сама жизнь на поле, и в этом прелесть реконструкции, мы не можем предсказать, как повернется сражение, как это будет происходить. Мы понимаем какие-то этапы, но непосредственно на поле всё происходит в режиме жизни", — сказал Бессонов, назвав это особенностью, которая отличает срежисированные массовые мероприятия от военно-исторического фестиваля.

Действие реконструкции разворачивалось на двух флангах: ордынском и русском с участием конницы, артиллерии (благодаря которой русская армия смогла одолеть ордынцев). «Гвоздем программы» в этом году стала средневековая ладья, на которой по сценарию приезжали персидские купцы, а затем сплавлялась русская рать.

Вечером, по словам реконструктора Алексея, состоится ещё одно сражение — уже без массового зрителя, где сражение будет идти на незатонченном оружии.

"Для нас это уже стало видом спорта — исторический средневековый бой", — говорит Алексей.

По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, жители региона должны гордиться великим прошлым региона, на территории которого неоднократно решалась судьба государства.

"Но какова же наша с вами миссия, идеи, которые живут сегодня на этой священной земле? Я думаю, что это два предназначения, которые мы должны свято выполнять", — сказал Артамонов, выступая перед началом реконструкции.

По его словам, во-первых, необходимо помнить о тех великих подвигах, которые совершали все, кто сражались здесь за свободу и независимость. Во-вторых, по словам Артамонова, нужно соответствовать их подвигу, «чтобы никто не мог сказать, что кто-либо напрасно проливал кровь, напрасно терпел все эти тяготы и лишения во время осуществления ими их ратного подвига и во время становления и развития нашего российского государства».

Продолжится празднование в Калуге возложением цветов к памятнику Ивану III, который был открыт в ноябре прошлого года при участии министра культуры РФ Владимира Мединского

Завершится день праздничным концертом с участием звёзд.