Памятник Илье Муромцу откроют в Киеве

30 июля в Киеве в парке «Муромец» состоится открытие памятника богатырю Илье Муромцу, передает СтройОбзор.

«Бронзовая скульптура богатыря будет высотой до 7 метров. Весить она будет две тонны, общая композиция с камнем, постаментом и холмом будет 12 метров. Позировал, как прототип легендарный Василий Вирастюк », — написал депутат Дмитрий Белоцерковец в Facebook. Памятник русскому богатырю будет создан при помощи 3D-принтера.

Ранее Владимирское региональное отделение одной из политических партий обратилось к патриарху Кириллу с просьбой перенести мощи святого Илии Муромца в будущий кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, строительство которого начато в Муроме . Авторы обращения к главе РПЦ уверены, «что Ваш авторитет позволит организовать диалог с Украинской православной церковью и решить этот вопрос».

Позиция патриарха Кирилла по этому обращению неизвестна.

По легенде Илья Муромец родился примерно между 1150 и 1165 годами. Он погиб при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году, когда Киево-Печерская Лавра была разгромлена половцами. Причиной кончины послужил, вероятно, удар острого орудия в грудь. Мощи Ильи Муромца покоятся в Ближних Пещерах Лавры. Часть мощей Ильи — средний палец левой руки — находится в одном из храмов города Мурома.

В Муроме установлен памятник Илье Муромцу работы скульптора Вячеслава Клыкова. Во Владимирской области есть несколько мест, которые связаны с именем богатыря, в частности целебный источник и дом потомков легендарного героя в Карачарово и большой камень Ильи Муромца у погоста Спас-Железино.

В декабре прошлого года Национальный комитет по телевидению и радиовещанию запретил продавать на Украине книгу «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях», а также «Богатырские русские сказки». Обе книги изданы в Российской Федерации.