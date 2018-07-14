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Бугристые ягодицы, складки и счастливая улыбка: Искра Лоуренс показала на пляже фигуру без прикрас
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Бугристые ягодицы, складки и счастливая улыбка: Искра Лоуренс показала на пляже фигуру без прикрас 

WMJ.ru 9 часов назад
Фото: WMJ.ru
27-летняя дива plus size Искра Лоуренс показала роскошную фигуру на пляже в Майами — присмотримся к ее образу и телу!
Фотографы застали Искру Лоуренс принимающей солнечные и океанские ванны на пляже в Майами. Раздельный купальник, счастливая улыбка, тонкая талия и ни грамма переживаний по поводу складок на спине или бугристых ягодиц — кажется, нам всем стоит поучиться у Искры любви к себе!
Кстати, самой Искре понравилась эта работа папарацци.
— написала Искра в Instagram. А как тебе фигура Искры Лоуренс?
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Фото:Instagram, East News / Thibault Monnier, PacificCoastNews
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