Бугристые ягодицы, складки и счастливая улыбка: Искра Лоуренс показала на пляже фигуру без прикрас

27-летняя дива plus size Искра Лоуренс показала роскошную фигуру на пляже в Майами — присмотримся к ее образу и телу!

Фотографы застали Искру Лоуренс принимающей солнечные и океанские ванны на пляже в Майами. Раздельный купальник, счастливая улыбка, тонкая талия и ни грамма переживаний по поводу складок на спине или бугристых ягодиц — кажется, нам всем стоит поучиться у Искры любви к себе!

Кстати, самой Искре понравилась эта работа папарацци.

— написала Искра в Instagram. А как тебе фигура Искры Лоуренс?

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Фото:Instagram, East News / Thibault Monnier, PacificCoastNews