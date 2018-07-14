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Беларусь и Китай проводят конкурс совместных научно-технических проектов
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Беларусь и Китай проводят конкурс совместных научно-технических проектов 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Минск, 13 июля /Синьхуа/ — Государственный комитет по науке и технологиям /ГКНТ/ Беларуси и Министерство по науке и технологиям КНР объявляют конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 гг. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНТ Беларуси.
Заявки принимаются с 15 июля по 16 августа 2018 года по следующим приоритетным направлениям: электроника и информационно-коммуникационные технологии, новые материалы, механика и инженерия, энергоэффективность и энергосбережение, металлургия, биотехнологии, химия, агропромышленные технологии, промышленные и строительные технологии и производство.
Конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 гг. проводится в рамках реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством Китая о научно-техническом сотрудничестве от 24 апреля 1992 года. —0—
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