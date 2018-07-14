Беларусь и Китай проводят конкурс совместных научно-технических проектов

Минск , 13 июля / Синьхуа / — Государственный комитет по науке и технологиям /ГКНТ/ Беларуси и Министерство по науке и технологиям КНР объявляют конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 гг. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНТ Беларуси.

Заявки принимаются с 15 июля по 16 августа 2018 года по следующим приоритетным направлениям: электроника и информационно-коммуникационные технологии, новые материалы, механика и инженерия, энергоэффективность и энергосбережение, металлургия, биотехнологии, химия, агропромышленные технологии, промышленные и строительные технологии и производство.

Конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 гг. проводится в рамках реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством Китая о научно-техническом сотрудничестве от 24 апреля 1992 года. —0—