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Лавров обвинил США в неоднократных попытках пересмотреть мировой порядок
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Лавров обвинил США в неоднократных попытках пересмотреть мировой порядок 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США вышли из многих международных соглашений, пытаясь пересмотреть мировой порядок, Вашингтон продолжает политику ревизионизма и по сей день, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу, текст которого размещен на сайте МИД РФ.
"В какой-то момент Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. С этого, кстати, начался тот ревизионизм, который мы наблюдаем по сей день. США вышли из многих международных соглашений, и это попытка пересмотреть мировой порядок. Когда же они вышли из Договора по ПРО, это было явным нарушением принципа, гласящего, что никто не должен наращивать свою безопасность в ущерб чужой", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан США и СССР в мае 1972 года. Его срок действия был не ограничен, однако договор мог быть расторгнут в любой момент. В 2001 году Вашингтон объявил о выходе из договора, а в 2002 соглашение по ПРО прекратило свою работу.
Лавров напомнил, что Россия неоднократно предлагала членам ОБСЕ заключить договор о европейской безопасности, в котором юридически было бы закреплено обязательство не повышать безопасность за счет безопасности других стран, однако для НАТО такого варианта не существовало.
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