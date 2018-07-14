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Смотрите, как львы встретили свою хозяйку спустя 7 лет разлуки
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Смотрите, как львы встретили свою хозяйку спустя 7 лет разлуки 

Letidor.ru 9 часов назад
Фото: Letidor.ru
Невероятно! Эти львы узнали женщину и бросились к ней навстречу!
Считается, что лучший друг человека — это собака, которая спустя долгие годы разлуки может найти дом своего хозяина или узнать его в толпе незнакомцев. Мы уже показывали вам удивительную историю о воссоединении четвероногого друга со своей семьей спустя 19 месяцев разлуки, которой так прониклись наши читатели.
А у героев этого ролика еще более удивительная история, а все потому, что речь идет о любви и дружбе между человеком и хищниками — львами. Много лет назад эта женщина взяла к себе двоих львят и растила их с любовью и заботой. Но когда они достигли больших размеров, их пришлось отдать в зоопарк, и с тех пор женщина больше не видела своих подопечных. Только спустя 7 лет хозяйка приехала навестить своих любимцев, даже не надеясь, что львы ее узнают.
Но хищники не просто узнали ее, животные бросились женщине навстречу, стали обнимать ее и вылизывать. Таких эмоций от львов никто не мог ожидать!
Этот ролик настолько поразил пользователей Сети, что быстро разлетелся по интернету и уже стал настоящим хитом.
Если вы его еще не видели, то скорее смотрите! Он изменит ваше представление о дружбе между людьми и дикими животными.
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