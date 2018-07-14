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Исторический фестиваль «Страж в истоку Невы»
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Исторический фестиваль «Страж в истоку Невы» 

Ревизор.ru 10 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Каждый день посетители Крепости Орешек смогут увидеть грандиозные исторические реконструкции, напоминающие о героических страницах военной истории крепости. На берегу острова новгородские дружинники XIV века отразят высадку шведского десанта. В стенах крепости стрельцы и ополченцы XVII века встанут на пути"железных" войск генерала-чернокнижника Делагарди. На фоне руин четвертого тюремного корпуса примут бой с немецко-фашистскими захватчиками защитники крепости времен Великой Отечественной Войны. В реконструкциях примут участие клуб средневековых единоборств и исторической реконструкции «Хоругвь. Русская дружина», студия исторического фехтования «Силуэт», клуб исторической реконструкции «Северный курень» и другие. В этот день посетители крепости смогут принять участие более чем в 15-ти мастер-классах и своими руками изготовить предметы народной культуры, прогуляться по средневековой ярмарке и поесть в выездной таверне. В рамках культурно-развлекательной программы праздника — выступление фолк-рок групп «Эвиденс» и «Хольда», представления кукольного театра и хороводно-игровая программа. В интерактивной зоне «Космический шатёр Звездочёта» гости смогут посмотреть через телескопы на Солнце и Луну, а также сделать «астроселфи».
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