Макрон: Франция успешно сотрудничает в военной сфере с США, Великобританией и Германией

"С Германией Франция не только осуществляет совместные проекты по разработке вооружений, начатые год назад, но и каждый день добивается все большего [военно-политического] сближения. Также усиливается стратегическое партнерство с США. Оно имеет фундаментальное значение и отличается на сегодняшний день беспрецедентным взаимным доверием в военной сфере", — подчеркнул Макрон.

Он также отметил, что «у Франции существуют и привилегированные отношения с Великобританией. И независимо от того, каким будет в конечном счете Brexit, эти стратегические отношения носят глубокий характер, они лишь продолжат углубляться», — считает президент.

НАТО является подлинной необходимостью для обеспечения безопасности европейцев, — сказал также Макрон. — Нам необходим сильный альянс, на недавнем саммите НАТО в Брюсселе мы напомнили об этом стремлении, подтвердив при этом свое единство. Причем это должен быть такой альянс, в котором Европа займет больше места, именно об этом мы договорились с нашим главным американским партнером.

Самостоятельность Европы

"Однако, пребывая в рамках альянса НАТО, Европа в последние годы осознала необходимость быть в состоянии самостоятельно обеспечивать собственную защиту. И с июня 2017 года в этом направлении были достигнуты значительные подвижки. Так, была создана Оборонная Европа в рамках структурированного сотрудничества. А Европейский оборонный фонд позволил обеспечить финансирование целого ряда проектов", — отметил Макрон.

Он также подчеркнул, что «было положено начало и Европейской интервенционной инициативе». «К ней присоединились уже девять стран ЕС в рамках нового сотрудничества, которое позволит обеспечить большую стратегическую конвергенцию, более значительное сближение наших вооруженных сил, большую автономию», — отметил он.

Президент Франции сообщил в этой связи, что в рамках этой инициативы «уже осуществляется 17 проектов с целью совместного повышения обороноспособности стран».

"В ближайшие месяцы Франция выступит в этой сфере с новыми инициативами", — пообещал он. Макрон отметил также, что целый ряд осуществляемых проектов получают совместное финансирование в рамках деятельности Общего оборонного фонда.

Оборонная инициатива

"Франция продемонстрировала свою значимость в альянсе НАТО, но также она продемонстрировала и свою значимость и ведущую роль в системе европейской обороны, претерпевшей значительные изменения в ходе 12 месяцев", — заявил Макрон. Он отметил в этой связи важность инициатив, принятых в оборонной сфере и в разработке вооружений в ходе прошедшего недавно заседания совместного франко-германского совета министров с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Это нашло свое выражение в двух проектах для промышленности наших двух стран — совместном создании нового самолета и так называемого танка будущего", — напомнил он.

"Развертывать военное сотрудничество — это не просто некий вариант действий, а во многих случаях это обязательное условие для достижения успеха, важный положительный фактор. При этом такое сотрудничество ни в коей мере не снижает стратегической самостоятельности Франции, а лишь требует от нее четко определять, что она намерена делать самостоятельно, а что — в сотрудничестве с другими странами", — сказал Макрон.