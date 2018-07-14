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Минздрав прокомментировал информацию о росте ВИЧ‑инфекции в Москве
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Минздрав прокомментировал информацию о росте ВИЧ‑инфекции в Москве 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Минздрав России назвал некорректной интерпретацию данных о резком росте случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди жителей Москвы, сообщает ТАСС.
Ранее Минздрав опубликовал данные статистического отчета за 2017 год, где говорилось, в Москве число новых впервые выявленных случаев ВИЧ выросло на 692 человека по сравнению с 2016 годом и в 2017 году достигло 2901 случая. Некоторые СМИ представили эти данные, как рост числа новых случаев в столице на 20%.
«Некорректно представлять в процентном отношении малые числа, поскольку даже при выявлении одного или двух пациентов, которым впервые в жизни установлен диагноз, рост будет казаться значительным в регионах с малым количеством людей, живущих с ВИЧ», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что «единственным официальным источником корректных данных по ВИЧ-инфекции являются сведения Федерального статистического наблюдения».
В РФ реализуются программы по профилактике и выявлению ВИЧ среди граждан РФ для своевременного начала лечения.
«Подчеркнем, что в течение двух последних лет сохраняется число впервые выявленных случаев на уровне 86 тысяч по России», — добавляется в сообщении.
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