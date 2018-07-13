Индию беспокоит ухудшение сотрудничества с США из-за торговой войны 

Фото: Пресс-служба USISPF
Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Главы индийских компаний выразили свое беспокойство торговой политикой США, которая может стать препятствием для долгосрочного сотрудничества между двумя странами. Ряд представителей бизнеса и политических кругов Индии отметили, что торговые ограничения со стороны США вызывают у них серьезные опасения. В Индии также сомневаются, что США смогут стать таким же надежным партнером Индии в оборонной сфере, каким является России. Как отметил телеканал CNBC, данные вопросы были озвучены в рамках ежегодного форума стратегического партнерства США и Индии (USISPF).
India execs raise concerns about potential trade war with US https://t.co/qa7Gz3DHsc pic.twitter.com/YUtuR0e8t0
— CNBC International (@CNBCi) 13 июля 2018 г. Председатель бюджетного авиаперевозчика SpiceJet Аджай Сингх отметил, что доверие между странами является одним из ключевых моментов для выстраивания сотрудничества. Он напомнил о том, что «Россия поддержала Индию, когда мы нуждались в этом»: «Нам нужно обсуждать эти вопросы намного чаще. Какими мы видим наши отношения через несколько лет? Действительно ли это стратегические отношения? Будем ли мы доверять друг другу в должной степени? Сможет ли Индия доверять США того, когда в этом возникнет необходимость? И будут ли США доверять Индии технологии, для разработок которых, очевидно, потребовалось много усилий?В оборонной сфере довольно много оборудования в Индии поступает из России. Эта страна поддержала нас, когда Индия нуждалась в этом. Нам нужны схожие гарантии от США. Нам нужно найти способ совместить стратегию Трампа „Сначала Америка“ со стратегией премьер-министр Моди „Делай в Индии“. Экономист Арвинд Панагария, экс-чиновник правительства Индии, также заявил о том, что индийские власти будут отвечать на те ограничения, которые вводят против них другие страны: „Я надеюсь, что мы сможем разрешить наши противоречия посредством переговоров, а не ответных мер. Но в конечном счете, если какой-либо стране приходится отвечать, в качестве защитных действий, если Индии придется принимать ответные меры, — мы примем их. Потому что в противном случае ваши рынки оказываются закрытыми для нас, а наши рынки остаются открытыми для вас“. Как отмечал портал „Вести. Экономика“ нынешняя администрация США, несколько видоизменив прежнюю неудавшуюся стратегию „упора на Азию“, о которой заявляли в администрации Обамы, пытается выстраивать стратегию с упором на развитие стратегических отношений с Индией. США назвали Китай угрозой наряду с КНДР В Индии заявили о соблюдении санкций ООН, а не США Индия и Турция ввели ответные пошлины против США В октябре 2017 г. данную стратегию официально озвучил бывший глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон. Однако с тех пор между США и Индией начались заметные трения. В частности, в Индии выступают против давления со стороны Вашингтона по поводу сокращения экономических контактов Индии с Ираном. Кроме того, США ввели пошлины на сталь и алюминий, которые также коснулись Индии, и в Дели приняли ответные меры, объявив о пошлинах на продукцию США в объеме $241 млнЕще одним факторов напряженности между Индией и США, как отметил один из участников форума USISPF, является оборонная сфера. США угрожают ввести санкции против стран, которые покупают российское оружие. Однако в Индии неоднократно заявляли о том, что будут соблюдать санкции, которые приняты в Организации объединенных наций, а не какой-либо одной страной. Об этом, в частности, в пятницу, 13 июля заявила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман. По данным индийского издания Tribune глава минобороны Индии заявила: „Мы сообщили делегации Конгресса США, посетившей Индию, что они говорят об американских законах, а не о постановлениях ООН“, сообщив о том, что „переговоры с Россией о покупке системы ПВО С-400 находятся на финальном этапе“.