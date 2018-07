Индию беспокоит ухудшение сотрудничества с США из-за торговой войны

Москва , 13 июля — «Вести. Экономика». Главы индийских компаний выразили свое беспокойство торговой политикой США , которая может стать препятствием для долгосрочного сотрудничества между двумя странами. Ряд представителей бизнеса и политических кругов Индии отметили, что торговые ограничения со стороны США вызывают у них серьезные опасения. В Индии также сомневаются, что США смогут стать таким же надежным партнером Индии в оборонной сфере, каким является России . Как отметил телеканал CNBC, данные вопросы были озвучены в рамках ежегодного форума стратегического партнерства США и Индии (USISPF).

