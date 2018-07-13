Что значит — «плавать казачьим стилем»

Иногда приходится слышать выражение «плавать казачьим стилем». А что это такое? Чтобы ответить на данный вопрос, давайте окунемся в историю казачества.

Требования к будущим казакам

Казачьи поселения находились по берегам Волги, Днепра, Дона, на юге России и Малороссии (как ранее называлась Украина ). Особенно же стоит выделить воспетую русским писателем Николаем Гоголем Запорожскую Сечь.

Историк О. Апанович пишет: «Среди населения Запорожской Сечи почти половину составляли крестьяне, занимавшиеся земледелием и огородничеством, частично скотоводством. Если новенький и вступал в Сечь, то становился настоящим казаком лишь тогда, когда изучил казацкие правила и военную науку».

Казаки очень много внимания уделяли физической и военной подготовке. Сызмала казацких детей учили сидеть на коне и владеть оружием — стрелять, рубить шашкой. Чтобы стать полноправным членом Запорожской Сечи, юноша должен был оседлать дикого жеребца, сев на него лицом к хвосту без седла и уздечки, проскакать на нем через поле и вернуться в целости и сохранности. Молодой казак должен был уметь грести, и еще одним испытанием было прохождение на лодке днепровских порогов.

Почему казакам было важно уметь плавать?

Особое предпочтение отдавалось умению хорошо плавать. Искусство плавания служило не только забавой и подспорьем в рыболовстве, оно являлось еще и важным боевым навыком, дававшим преимущество в борьбе с врагами. Кроме того, оно прекрасно закаливало, ведь известно, что плавание способствует укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной системы, да и полезно для всего организма в целом. «Купались запорожцы не только летом, но и осенью, а кто — так и всю зиму», — констатирует украинский историк Кащенко.

Будущим воинам необходимо было научиться эффективным способам маскировки, от чего могли впоследствии зависеть их жизни — ведь приходилось сражаться, например, с татарами, часто устраивавшими набеги на русские земли. Поэтому их обучали длительному пребыванию под водой.

Техника, которую казаки применяли при плавании, использовалась еще древними славянами. Ее описание встречается в книге византийского императора Маврикия Стратега «Стратегия и тактика». Автор рассказывает о том, что славяне могли длительное время находиться под водой.

Для этого нужно было взять полую тростинку и, вставив ее в рот, с головой нырнуть в воду. Через краешек тростинки, который обычно прятался среди камышей или осоки, человек дышал, лежа на спине. В такой позе он мог и передвигаться в нужном ему направлении.

Казаки, зная об этой древней «технологии», взяли ее на вооружение. В казачьих поселениях часто проводились состязания по подводному нырянию. Кто-нибудь из казацких старшин бросал в реку прокуренную трубку, а молодые казаки должны были нырять наперегонки друг с другом, доставая ее со дна. «Высшим пилотажем» считалось без помощи рук, одними зубами извлечь трубку из речного песка и так, с ней в зубах, всплыть на поверхность.

«Казачий стиль» на войне

Не раз казаки устраивали набеги на вражеские станы, под водой незаметно подобравшись к лагерю неприятеля. Так они поступали, например, в 1641-1642 гг. во время осады Азовской крепости татарами и турками: плыли на помощь товарищам под водой, зажав в зубах камышину . Узнав об этом, крымский хан даже велел перегородить Дон частоколом.

Сегодня под «казачьим стилем» понимают обычно вольный стиль плавания под водой. Он немного похож на кроль. Но манеру плавания казаков нельзя отнести к какому-либо спортивному стилю: это была скорее военная хитрость, рассчитанная на то, чтобы застать врага врасплох.