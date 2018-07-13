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Футбольный тренер подозревается в совращении пятилетнего ребёнка
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Футбольный тренер подозревается в совращении пятилетнего ребёнка 

Свободная пресса 10 часов назад
Тренер одной из московских футбольных секций подозревается в попытке совратить своего пятилетнего воспитанника.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, педагога в этом обвинила мама ребёнка, которая уже написала заявление в полицию.
С её слов с 4 по 8 декабря 2017 года тренер «совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении её сына.
В настоящее время все обстоятельства данного произошедшего выясняются. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что тренер ростовского училища Олимпийского резерва подозревается в совращении воспитанниц.
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