Футбольный тренер подозревается в совращении пятилетнего ребёнка

Тренер одной из московских футбольных секций подозревается в попытке совратить своего пятилетнего воспитанника.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , педагога в этом обвинила мама ребёнка, которая уже написала заявление в полицию.

С её слов с 4 по 8 декабря 2017 года тренер «совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении её сына.

В настоящее время все обстоятельства данного произошедшего выясняются. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что тренер ростовского училища Олимпийского резерва подозревается в совращении воспитанниц.

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