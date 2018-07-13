Армейская муштра: чему учит строевая подготовка в современной армии

Муштра как система воинского обучения появилась в армии еще в античные времена, когда был придуман тип построения «фаланга». Но своего расцвета она достигла в XVIII-XIX веках, когда повсеместно распространилась тактика линейного боя. При помощи муштры от солдат добивались идеальной строевой подготовки, дисциплины и слаженности в бою. Именно от того, насколько вымуштрован был солдат, во времена кремневого оружия и атакующих колонн зависела его боеспособность. Строевая подготовка не утратила своего значения и в современном боевом обучении. Так зачем она нужна сейчас?

Дисциплина

Строевая подготовка способствует, прежде всего, воспитанию в солдатах и офицерах дисциплины, без которой немыслима армия. Шагая в четком строю, мгновенно реагируя на команды офицеров, солдат проникается ощущением причастности к своему воинскому подразделению, к общей задаче. В своей книге «Воинское воспитание» генерал П. Д. Ольховский писал: «Воспитывает также и сомкнутый строй. В особенности взводная колонна. Движения в этой колонне следует производить не только для достижения стройности, твердого, отчетливого шага, но и после того, как это достигнуто, потому что сомкнутый строй имеет воспитательное значение: люди, представляя монолитную массу, послушную знаку или команде ротного командира, незаметно, но, несомненно, проникаются принадлежностью к целому послушанием и дисциплиной». Как говорят офицеры, солдат, который во время занятий по строевой подготовке выполнил команду десять раз, после окончания занятия без колебаний выполнит ее в одиннадцатый.

Быстрота реакции

Концепция воспитательной работы в Вооруженных силах РФ гласит, что, несмотря на развитие военной техники и вооружения, решающая роль на войне по-прежнему принадлежит человеку, его воинскому духу и умению воевать. Любой храбрец может растеряться в обстановке реального боя, в суматохе допустить неверное движение, и эта ошибка может обернуться катастрофой. Чтобы такого не произошло, требуется строевая подготовка, воспитывающая умение быстро реагировать на приказы и доводящая до автоматизма все действия бойца. Как говорят бывалые бойцы, прошедшие горячие точки, хороший уровень строевой подготовки формирует набор сигналов, которые солдат выполняет автоматически и понимает без пояснений. «Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких действий воинов в современном бою. Сейчас, когда подразделения и части насыщены сложной техникой, когда значительно возросла роль коллективного оружия в бою, уровень строевой выучки должен быть особенно высок», — утверждается в Концепции воспитательной работы в ВС РФ.

Чувство сплоченности

«Строевая подготовка учит военнослужащего координировать свои действия с группой», — гласит «Учебник сержанта сухопутных войск». Эти сухие строчки перекликаются с эмоциональными описаниями того, что испытывают солдаты, шагающие в одном строю со своими товарищами, которые мы можем найти в романах. Можно вспомнить, например, чувства князя Андрея во время Шенграбенского сражения, когда он шел рядом с Багратионом, который лично повел солдат в бой. Воина в этот момент охватывают чувство единства со своими однополчанами, убежденность, что его всегда поддержат, и готовность самому прийти на выручку. Муштра ушла в прошлое, но строевая подготовка сохранилась и по-прежнему является одним из залогов боеспособности армии.