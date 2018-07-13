Пропавший на Фиште подросток найден мёртвым 

Спасатели обнаружили тело 13-летнего мальчика, пропавшего назад у подножия горы Фишт недалеко от Сочи. Поисковая операция длилась 10 дней.
Ребёнок приехал из Новосибирской области в гости к родственникам. 3 июля группа из десяти школьников и трёх взрослых отправилась в поход. Туристы шли через лес, и в какой-то момент мальчик пропал. На поиски были брошены силы МЧС и полиции, егеря, поисковый отряд «Лиза Алерт» и волонтёры, сообщили в пресс-службе СКР. Спустя 10 дней тело ребёнка обнаружили в труднодоступной местности.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.