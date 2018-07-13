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Более 10 тыс. км преодолеют участники международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» из Китая до Воронежской области
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Более 10 тыс. км преодолеют участники международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» из Китая до Воронежской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В конкурсе будут участвовать военные водители из Венесуэлы, Египта, Китая, России и Уганды. Сборные экипажи НОАК будут выступать на своей технике, Венесуэлы, Египта и Уганды — на технике российского производства.
Более 10 тыс. км преодолеет железнодорожный состав команды Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) по пути из Нанкина в Воронежскую область для участия в конкурсе Армейских международных игр «Мастера автобронетанковой техники-2018».
В состязаниях будут задействованы 13 машин вооруженных сил Китая. При разгрузке в пункте проведения соревнований помощь китайским коллегам окажут российские военнослужащие. Конкурс «Мастера автобронетанковой техники-2018» пройдет на территории Острогожского учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы.
Военные водители из Венесуэлы, Египта, Китая, России и Уганды будут состязаться в управлении военной техникой различного класса. Сборные экипажи НОАК будут выступать на своей технике, Венесуэлы, Египта, Уганды и России — на технике российского производства.
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