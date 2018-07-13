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Слуцкий назвал новые американские обвинения голословными
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Слуцкий назвал новые американские обвинения голословными 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОЧЕРЕДНЫЕ АНТИРОССИЙСКИЕ ОБВИНЕНИЯ В США БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ И ГОЛОСЛОВНЫЕ, НЕ НАПРАВЛЕНЫ НА СТРЕМЛЕНИЕ УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ — СЛУЦКИЙ
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