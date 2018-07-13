Белый дом: обвинения по делу РФ не содержат утверждений о влиянии кибератак на выборы

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Запасы нефти в США за неделю упали на 12,6 млн баррелей

Слуцкий: обвинения США против россиян могут быть попыткой сорвать саммит в Хельсинки

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