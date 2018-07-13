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Белый дом: обвинения по делу РФ не содержат утверждений о влиянии кибератак на выборы
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Белый дом: обвинения по делу РФ не содержат утверждений о влиянии кибератак на выборы 

ТАСС 4 часа назад
ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Предъявленные властями США заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России не содержат утверждений о том, что приписываемые им кибератаки повлияли на итоги американских выборов в 2016 году. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.
Она подчеркнула, что в обвинительном заключении спецпрокурора Роберта Мюллера не содержатся утверждения о том, что кто-либо из участников американской избирательной кампании сознательно сотрудничал с теми, кто пытался вмешаться в выборы. «Там нет утверждений о том, что предполагаемый взлом повлиял на результаты выборов. Это согласуется с тем, что мы говорили все это время», — отметила Уолтерс.
Она процитировала первого заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна, который заявил, что в рамках этого обвинительного заключения «американские граждане не совершали каких-либо преступлений». По его словам, приписываемые россиянам кибератаки «не изменили подсчет голосов».
Ранее в пятницу Розенстайн заявил, что президент США Дональд Трамп был поставлен в известность о выдвижении министерством юстиции, Генеральной прокуратурой новых обвинений в адрес еще 12 граждан России в рамках расследования обстоятельств предполагаемого иностранного вмешательства в ход американских выборов 2016 года.
Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
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