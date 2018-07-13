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Шакири в ближайшее время присоединится к «Ливерпулю»
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Шакири в ближайшее время присоединится к «Ливерпулю»
Soccer News
25 минут назад
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Soccer News
Хавбек «Сток Сити» Джердан Шакири продолжит карьеру в «Ливерпуле».
Как сообщает Sky Sports, швейцарец прервал свой отпуск и прибыл в
Ливерпуль
для прохождения медобследования.
Отмечается, что стоимость сделки составит 15 миллионов евро.
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