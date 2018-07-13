Франция продолжит участвовать в военных операциях против ИГ в Сирии

Речь была произнесена президентом после подписания им Закона о военной программе на 2019-2025 годы. Он выступал перед работниками военного ведомства , а также участниками парада в честь национального праздника страны, который будет проведен 14 июля на Елисейских полях.

"В апреле этого года, использовав химическое оружие против собственного народа, Башар Асад пересек ту запретную красную линию, которую я установил. Именно поэтому я принял тогда решение задействовать французские вооруженные силы совместно с нашими американскими и британскими союзниками, чтобы уничтожить объекты, связанные с химическим оружием и ранее уже выявленные на территории Сирии. Эта операция была абсолютно законной с точки зрения международного права и была проведена образцовым образом. Я горжусь тем, что сделали французские вооруженные силы", — сказал Макрон.

Он подчеркнул при этом, что «в ближайшие месяцы Франция продолжит предпринимать инициативы с целью урегулирования сирийского конфликта, в результате которого погибли и пропали без вести более 100 тыс. человек». «Коалиция, ведущая борьбу против ИГ, должна оставаться мобилизованной. И, даже если ее параметры изменятся, военное участие в ней Франции продолжится», — заверил Макрон.

Он отметил, что такие операции «будут сопровождаться и устремлением Франции содействовать реконструкции и развитию Сирии», что он считает «крайне важным». «Также это будет сопровождаться и действиями в политической сфере, которые Франция интенсифицировала в последние годы. В дальнейшем они будут только нарастать», — сказал Макрон.

ИГ отступает

"В настоящее время группировка «Исламское государство» потеряла занимаемую ранее территорию и оттеснена в долину Евфрата", — продолжил Макрон. «Франция совместно с силами [международной] коалиции активно участвует в этих боях. Скоро эта группировка лишится какой-либо территории», — добавил он.