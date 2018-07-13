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Слуцкий: обвинения США против россиян могут быть попыткой сорвать саммит в Хельсинки
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Слуцкий: обвинения США против россиян могут быть попыткой сорвать саммит в Хельсинки 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что предъявление обвинений Минюстом США гражданам РФ во вмешательстве в американские выборы в канун встречи президентов Соединенных Штатов и России может быть связано с попытками сорвать саммит в Хельсинки.
"Конечно, подобные вбросы не создают благоприятного фона для встречи двух лидеров и могут быть попыткой сорвать диалог. Мы уже слышим призывы в Конгрессе отменить саммит и так далее", — сказал Слуцкий журналистам в пятницу.
Он заметил, что «в Минюсте США нашли самый „подходящий“ момент для предъявления заочных обвинений гражданам РФ во вмешательстве в американские выборы». «Как нельзя „кстати“ — прямо к первому полномасштабному российско-американскому саммиту. Причем опять все происходит бездоказательно и голословно», — добавил глава комитета.
По мнению Слуцкого, «это говорит о том, что при декларируемом стремлении Трампа „поладить“ с Москвой, антироссийский маховик, запущенный еще при президенте Обаме, все еще не сбавляет обороты».
"Совершенно очевидно, что в политическом истеблишменте США не все силы разделяют стремление улучшить отношение с Россией", — констатировал депутат.
Вместе с тем, глава комитета выразил надежду, что это «не сможет повлиять на ход переговоров, за которыми, без преувеличения, будет следить практически весь мир».
Власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.
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