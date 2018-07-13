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Китай создаст новые комплексные пилотные зоны трансграничной электронной коммерции
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Китай создаст новые комплексные пилотные зоны трансграничной электронной коммерции 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Пекин, 13 июля /Синьхуа/ — Двадцать два китайских города станут новыми площадками для комплексных пилотных зон трансграничной электронной коммерции в интересах придания импульса трансграничной электронной коммерции, продвижения открытости и совершенствования международной торговли. Об этом сегодня объявил Госсовет КНР.
На состоявшемся сегодня под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна очередном заседании Госсовета было отмечено, что ускорение роста трансграничной электронной коммерции и других новых форм бизнеса является важной мерой, направленной на решительное наращивание открытости, увеличение импорта и экспорта, улучшенное удовлетворение совершенствующегося массового потребления и потребностей государственного развития.
Госсовет КНР создал в 2015 году комплексные пилотные зоны трансграничной электронной коммерции в 13 городах. С тех пор они достигли заметных успехов, выручка от трансграничной электронной коммерции ежегодно удваивалась в течение двух лет подряд.
"Трансграничная электронная коммерция достигла быстрых и заметных успехов после создания пилотных зон и стала новой сферой роста импорта и экспорта. Мы должны способствовать внутреннему потреблению и в то же время улучшать качество экспорта на глобальном рынке", — сказал Ли Кэцян.
На заседании было принято решение о расширении пилотных зон трансграничной электронной коммерции на большее число территорий, обладающих потенциалом в области электронной коммерции и международной торговли.
Новые пилотные зоны будут созданы в 22 городах, включая Пекин, Хух-Хото, Шэньян, Чанчунь, Харбин, Нанкин, Наньчан, Ухань, Чанша, Наньнин, Хайкоу, Гуйян, Куньмин, Сиань, Ланьчжоу, Сямэнь, Таншань, Уси, Вэйхай, Чжухай, Дунгуань и Иу. —0—
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