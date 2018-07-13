Китай создаст новые комплексные пилотные зоны трансграничной электронной коммерции

Пекин, 13 июля / Синьхуа / — Двадцать два китайских города станут новыми площадками для комплексных пилотных зон трансграничной электронной коммерции в интересах придания импульса трансграничной электронной коммерции, продвижения открытости и совершенствования международной торговли. Об этом сегодня объявил Госсовет КНР

На состоявшемся сегодня под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна очередном заседании Госсовета было отмечено, что ускорение роста трансграничной электронной коммерции и других новых форм бизнеса является важной мерой, направленной на решительное наращивание открытости, увеличение импорта и экспорта, улучшенное удовлетворение совершенствующегося массового потребления и потребностей государственного развития.

Госсовет КНР создал в 2015 году комплексные пилотные зоны трансграничной электронной коммерции в 13 городах. С тех пор они достигли заметных успехов, выручка от трансграничной электронной коммерции ежегодно удваивалась в течение двух лет подряд.

"Трансграничная электронная коммерция достигла быстрых и заметных успехов после создания пилотных зон и стала новой сферой роста импорта и экспорта. Мы должны способствовать внутреннему потреблению и в то же время улучшать качество экспорта на глобальном рынке", — сказал Ли Кэцян.

На заседании было принято решение о расширении пилотных зон трансграничной электронной коммерции на большее число территорий, обладающих потенциалом в области электронной коммерции и международной торговли.