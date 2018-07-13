ФК «Балтика» рассчитывает на помощь региона в аренде стадиона «Калининград»

"Балтика" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Ранее глава совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков сообщал, что стоимость проведения одного матча на стадионе «Калининград», который построен к чемпионату мира по футболу, пока он находится в федеральной собственности составит 2 млн рублей. Стадион «Калининград», открытый в мае 2018 года, вмещает 35 015 человек.

"Мы пока не получили еще официальную стоимость аренды стадиона. Нас этот вопрос максимально волнует и заботит, цифры, которые пока неофициальные, нас не устраивают, — сказал Лепсая. — Безусловно, мы рассчитываем на помощь властей Калининградской области, которые и так нам помогают в этом вопросе".

Екатеринбурге, Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин ранее сообщил ТАСС, что стадионы чемпионата мира в Волгограде Калининграде , Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре Саранске , строительством которых занималось Федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг», минимум до конца года останутся в ведении организации, после чего постепенно будут переходить регионам. «Налицо общая проблема [стоимости аренды стадиона] всех клубов и управляющей компании, поэтому решать ее нужно централизованно. Проблема была всегда, просто чем ближе чемпионат, тем активней она обсуждается. Мы-то давно беспокоимся по этому поводу», — подчеркнул Лепсая.

Резервной ареной «Балтики» является одноименный стадион, рассчитанный на 14,5 тысячи зрителей и сертифицированный для проведения на нем матчей ФНЛ. «Билеты на игры мы еще не продаем, но у нас есть программа клубных карт, и мы исходим из того, что будем играть на новом стадионе. Однако играть там любой ценой не совсем правильно», — заключил Лепсая.

Ранее сообщалось о том, что «Ростов» продолжит играть на своем старом стадионе «Олимп-2» из-за дорогой арендной платы за построенную к чемпионату мира «Ростов-Арену». Стоимость одной игры, по данным местных СМИ, на «Ростов— Арене» составляет примерно 3 млн рублей, а на «Олимп-2» игра обходится клубу в 400 тысяч рублей. Позднее в областном министерстве по физической культуре и спорту сообщили ТАСС о переговорах по передаче стадиона «Ростов— Арена» в региональную собственность. Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что клуб пока не договорился о проведении матчей чемпионата ФНЛ на построенной к чемпионату мира «Волгоград-Арене» из-за завышенной, по его мнению, цены арендной платы.