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Лучшее за день. 13 июля
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Лучшее за день. 13 июля 

Индикатор 45 минут назад
Фото: Индикатор
Сколько триллионов долларов теряют страны из-за недостатка образования у девочек, какая проблема обнаружилась со скоростью расширения Вселенной, что ел знаменитый Эци перед своей последней охотой и зачем фыркают лошади? Обо всем этом рассказывает ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Новую редакцию закона о РАН одобрил и Совет Федерации. До его окончательного утверждения остался лишь один шаг.
Многие девочки по всему миру недополучают даже полное среднее образование. Государства, в которых это происходит, теряют, по посчетам Всемирного банка, триллионы долларов.
Значение скорости расширения Вселенной — постоянная Хаббла, — вычисленное по данным разных астрономических инструментов, довольно сильно разошлось. Не так-то и много мы знаем о Вселенной, как выяснилось.
Пожалуй, самый знаменитый житель Альп — Эци — все еще может рассказать о себе кое-что новое. Теперь ученые выяснили, что он ел перед своей последней охотой и как эта еда была приготовлена.
Не устаем мы узнавать нечто новое и о наших предках. Антропологи выяснили, что Homo sapiens произошел от смешения нескольких популяций.
Помогает ли разработанное в России средство Полиоксидоний, как оно работает и почему полученная им награда довольно сомнительного свойства? Разбираемся в рубрике «Чем нас лечат».
Самое важное мы, как водится, оставили на десерт. Ученые выяснили, в каких случаях лошади фыркают чаще и почему это происходит.
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