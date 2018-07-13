Лучшее за день. 13 июля

Сколько триллионов долларов теряют страны из-за недостатка образования у девочек, какая проблема обнаружилась со скоростью расширения Вселенной, что ел знаменитый Эци перед своей последней охотой и зачем фыркают лошади? Обо всем этом рассказывает ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Новую редакцию закона о РАН одобрил и Совет Федерации . До его окончательного утверждения остался лишь один шаг.

Многие девочки по всему миру недополучают даже полное среднее образование. Государства, в которых это происходит, теряют, по посчетам Всемирного банка , триллионы долларов.

Значение скорости расширения Вселенной — постоянная Хаббла, — вычисленное по данным разных астрономических инструментов, довольно сильно разошлось. Не так-то и много мы знаем о Вселенной, как выяснилось.

Пожалуй, самый знаменитый житель Альп — Эци — все еще может рассказать о себе кое-что новое. Теперь ученые выяснили, что он ел перед своей последней охотой и как эта еда была приготовлена.

Не устаем мы узнавать нечто новое и о наших предках. Антропологи выяснили, что Homo sapiens произошел от смешения нескольких популяций.

Помогает ли разработанное в России средство Полиоксидоний, как оно работает и почему полученная им награда довольно сомнительного свойства? Разбираемся в рубрике «Чем нас лечат».

Самое важное мы, как водится, оставили на десерт. Ученые выяснили, в каких случаях лошади фыркают чаще и почему это происходит.

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