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В Воронеже завершается благоустройство пляжа у набережной Максима Горького
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В Воронеже завершается благоустройство пляжа у набережной Максима Горького 

Вести Воронеж 43 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Территорию очистили от мусора, установили лавочки и подготовили волейбольную площадку. В Воронеже заканчивают благоустройство пляжа у набережной Максима Горького. Территорию очистили от мусора, установили лавочки, покрасили столбы и подготовили волейбольную площадку. Этот пляж — популярное место отдыха не только жителей домов на набережной, но и всего микрорайона Берёзовая Роща. Местные жители рассказывают, теперь будут чаще здесь загорать и отдыхать на скамейках.
— Мы сами хотели чуть-чуть благоустроить, но мы не в силах, потому что нас немного. Мы обращались в администрацию Центрального района, они нам помогали, но то, что сегодня делается — это чудо какое-то! — поделилась впечатлениями жительница Воронежа Лариса Мотова. Субботник организовала страховая компания «Согласие», которая таким образом решила отметить четверть века со дня создания. — Призвание страховой компании — это помогать людям, помогать в сложных ситуациях, в которых они оказались. Но мы на самом деле не ограничиваемся только коммерческой деятельностью. Мы на протяжении всего нашего существования активно проводили различные благотворительные мероприятия. Помогали детским домам, домам престарелых, — рассказала гендиректор СК «Согласие» Майя Тихонова.
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