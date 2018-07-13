В Воронеже завершается благоустройство пляжа у набережной Максима Горького

Территорию очистили от мусора, установили лавочки и подготовили волейбольную площадку. В Воронеже заканчивают благоустройство пляжа у набережной Максима Горького. Территорию очистили от мусора, установили лавочки, покрасили столбы и подготовили волейбольную площадку. Этот пляж — популярное место отдыха не только жителей домов на набережной, но и всего микрорайона Берёзовая Роща. Местные жители рассказывают, теперь будут чаще здесь загорать и отдыхать на скамейках.