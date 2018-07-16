В Воронеже в благоустройство 2 общественных пространств 2018 году вложат 103 млн рублей 

Работы пройдут на лице Димитрова и у музея «Арсенал». Благоустройство двух общественных пространств, которым в 2018 году дадут новую жизнь в рамках программы создания комфортной городской среды, обойдется в 103 млн рублей. Столько выделит консолидированный бюджет на развитие улицы Димитрова и территории, прилегающей к музею «Арсенал», рассказал руководитель управления строительной политики мэрии Владимир Пешков в понедельник, 16 июля. Проект благоустройства территории на улице Димитрова разработало МКП «УГА». Сметная стоимость работ составила 78 млн рублей, из них 35 млн выделят в текущем году, а оставшиеся средства — в 2019-м. Подрядчик обустроит пешеходные аллеи, установит уличные и парковые светильники, три остановки и скамьи. Также в смету включены работы по озеленению и последующий автополив озеленённой территории.
Благоустройство участка, прилегающего к музею «Арсенал», обойдется в 25 млн рублей. Проект, разработанный региональным Нормативно-проектным центром, предусматривает помимо благоустройства территории реставрацию здания музея. Также в объём запланированных работ вошло переустройство подпорных стенок и облицовка их сталью, плиточное мощение, озеленение территории и устройство системы освещения.
Заключение обоих контрактов городские власти наметили на начало сентября. Выбор территорий для благоустройства в 2018 году сделали горожане. Итоги голосования за проекты благоустройства общественных пространств, которое провели в два этапа, подвели в конце марта. Из девяти предложенных вариантов наибольшее количество голосов набрала территория по улице Димитрова (51%). Второе место занял «Орлёнок» (37%) третье — площадка у музея «Арсенал» (12%). За пять лет, с 2018 по 2022 год, в Воронеже на благоустройство дворов и общественных пространств, а также реконструкцию объектов водоснабжения потратят 1,47 млрд рублей. В 2018 году эта сумма составит 249,4 млн В 2017 году городские власти уже получили первый опыт реализации программы создания комфортной городской среды — в Воронеже отремонтировали 12 дворов за средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. В 2018 году в городе впервые в рамках этой программы обустроят общественное пространство. Всего в областном центре 277 общественных территорий общей площадью 744 га. Благоустройство требуется 216-ти из них. Елена Гончарова