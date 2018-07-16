В Воронеже в благоустройство 2 общественных пространств 2018 году вложат 103 млн рублей

Работы пройдут на лице Димитрова и у музея «Арсенал». Благоустройство двух общественных пространств, которым в 2018 году дадут новую жизнь в рамках программы создания комфортной городской среды, обойдется в 103 млн рублей. Столько выделит консолидированный бюджет на развитие улицы Димитрова и территории, прилегающей к музею «Арсенал», рассказал руководитель управления строительной политики мэрии Владимир Пешков в понедельник, 16 июля. Проект благоустройства территории на улице Димитрова разработало МКП «УГА». Сметная стоимость работ составила 78 млн рублей, из них 35 млн выделят в текущем году, а оставшиеся средства — в 2019-м. Подрядчик обустроит пешеходные аллеи, установит уличные и парковые светильники, три остановки и скамьи. Также в смету включены работы по озеленению и последующий автополив озеленённой территории.

Благоустройство участка, прилегающего к музею «Арсенал», обойдется в 25 млн рублей. Проект, разработанный региональным Нормативно-проектным центром, предусматривает помимо благоустройства территории реставрацию здания музея. Также в объём запланированных работ вошло переустройство подпорных стенок и облицовка их сталью, плиточное мощение, озеленение территории и устройство системы освещения.